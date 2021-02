President Brazilië zorgt voor onrust op financiële markten

quote: FlashHenk schreef op 23 februari 2021 11:05:

Bolsonaro is volstrekt ongeschikt voor eender welk publiek ambt dan ook. Maar ja, in Latijns-Amerika stellen ze niet zulke hoge eisen aan hun leiders.

Prima geschikt als zoveelste dictator die z'n volk onderdrukt ten behoeven van hemzelf.Het gaat om de marketing, niet om de inhoud. Kijk maar naar Rutte of Merkel. Straks 4 termijnen van 4 jaar achter elkaar. De politieke propaganda om dat voor elkaar te krijgen, daar kan Bolsonaro nog een puntje aan zuigen.Gisteren keek ik toevallig en Zwitserse nieuws. Daar is een politicus veroordeeld tot het betalen van een gigantische boete + terugbetalen snoepreisje, omdat hij een reis voor zijn familie geaccepteerd had van een of andere koning in het midden Oosten. Dat niveau van democratie daar kunnen we hier in Nederland daar in Brazilië alleen maar van dromen. Met Pechtold of de windmolen burgemeesters die meerdere reisjes deden naar Ukrainse choco prins of Microsoft in Seattle en simpelweg "de bonnetjes kwijt waren". Of wat te denken van het Penthouse in Scheveningen, lol.Ja ik weet dat dit weinig met Brazilië te maken heeft, maar moest het toch even kwijt. Wat een grap van een land zijn we geworden.