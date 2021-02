Tesla-rivaal Lucid Motors gaat naar beurs

Je kunt je geld beter in Tesla steken, die zijn echt al veel verder. Lucid richt zicht op het duurdere segment, ja dat wil iedereen wel, daar zitten de grote marges, maar de nieuwe Tesla Model S en X zijn al op een hoger niveau dan de huidige Model S en X, dus snoepen die al een stukje van de markt van Lucid weg. Tesla heeft als grote voordeel het uitgebreide Supercharger netwerk. Komt nog bij dat Lucid nog niet eens aan het produceren is, we gaan zien of ze het gaan redden. De waardering lijkt mij nu veel te hoog.