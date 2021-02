Waarde bitcoin zakt flink weg

SINGAPORE (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin ging dinsdag verder omlaag. Dat komt door zorgen bij beleggers dat de koers van de digitale munt mogelijk te hard is opgelopen. Ook verzilveren beleggers hun winsten. De bitcoin zakte met 10 procent tot onder de 50.000 dollar.

Dat is de grootste daling voor 's werelds bekendste cryptomunt in een maand tijd. Zondag tikte de bitcoin nog een recordniveau van meer dan 57.000 dollar aan, maar sindsdien is een daling ingezet. Dat komt mogelijk ook door een tweet van Tesla-topman Elon Musk op zondag, waarin hij schreef dat de koers van de bitcoin en cryptomunt ethereum "hoog lijken". De koers van ethereum is ook flink gedaald.

De medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zei recent nog dat moet worden uitgekeken dat mensen bij digitale munten niet in een soort manie belanden en dat voorzichtigheid is geboden met investeringen in digitale valuta. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei op haar beurt dat de bitcoin een zeer inefficiënte manier is om transacties af te handelen en een zeer speculatieve belegging is.