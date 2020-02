Economische impact coronavirus valt mogelijk mee

IMF is de realiteitszin kwijt. Buurlanden van China worden keihard geraakt, waaronder een aantal grote export landen zoals Japan, Korea en Taiwan. Maar bijv ook in Frankrijk krijgt men forse klappen met teruglopend toerisme (min 40%) en de verkoop van luxe goederen is ingestort. Buurlanden van Iran hebben de grenzen gesloten want er is blijkbaar sprake van meerdere super spreaders. Forse uitbraak in het midden oosten is natuurlijk bijzonder slecht voor de olie export.