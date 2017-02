Minder omzet voor horlogebedrijf Fitbit

Gepubliceerd op | Views: 247

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Fitbit had afgelopen kwartaal last van tegenvallende verkopen in de feestperiode. De maker van fitnesshorloges en andersoortige polsbandjes waarmee activiteiten kunnen worden gemeten zag zijn omzet mede hierdoor teruglopen. Daarbij schreef de onderneming verlies.

De opbrengsten bedroegen 573,8 miljoen dollar, tegen 711,6 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015. Onder de streep kwam Fitbit uiteindelijk 146,3 miljoen dollar tekort, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 64,2 miljoen dollar in de boeken ging.