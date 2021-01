Uitzondering sneltestplicht voor crew luchtvaartmaatschappijen

Dat doet me denken aan HIV(aids) heel lang geleden.



Volgens de overleving is het ontstaan bij een Canadian Airlines steward die sex had met een mensenaap.



De steward bleef vrolijk over de aardkloot vliegen en deed zijn ding, en niet zo zuinig ook!



Achteraf bleek dit de ontstaansbron en superspreader van deze erge aandoening.



Het bovenstaande bericht verbaast mij, veel mensen in een kleine omgeving, kris kras de wereld overvliegend en dan toch een uitzondering maken! probeer dat maar eens uit te leggen aan de man of vrouw op straat.