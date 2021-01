KLM vliegt nog langeafstandsvluchten

Klm is weer een poosje hoogvlieger geweest op de beurs, een tikje voorbarig denk ik, nu zullen ze door al het geharrewar rond corona, wel weer een poosje laagvlieger worden, corona word tsteeds nadrukkelijker een enorme bedrijven moordenaar, nergens voor nodig, als we allen echt 1,5m afstand houden en niet knuffelen gebeurd er bij 99% van de mensen gewoon niks, alleen ademafstand, minder dan 1,5m is gevaarlijk, de rest is alles vernielende paniekzaaierij!

De bokaal, waar ik het vorige week over had, heb ik met glans gewonnen, voor de derde x op rij een + van meer dan 5%, nu zelfs ruim 6%, weer behaalden die heerlijke aarpappel schijfjes fabelachtige prestaties, asml was de gangmaker met +6,21%, besi kwam hem nog eventjes voorbij scheuren, die sprintte naar +7,47%!!

De lang achterblijvende post nl klopte zelfs nog met gemak het supergoeie besi, hij knalde naar +10,21%, in tegen stelling tot het verhaaltje van Niels is posje nu echt geen risico aandeel meer,elk jaar schuift post nl meer dan 10% op naar de kansrijke pakkettentak, van het jaar zelfs 20%, voeg daarbij een lage k/w verhouding, een historisch lage koers en een schitterend dividend vooruitzicht; zie daar; een zeer aantrekkelijke spaarpot!!

Vanmorgen stond in het AD een artikel over groen beleggen, wat vaak zeer dubieus is, nou er is een aandeel, dat samen met andere bedrijven een hele grote stap in de goede richting wil zetten, door waterstof produktie en gebruik interressant voor iedereen te maken, als het shelletje en kornuiten lukt om met goed opslaanbare waterstof en omvormers te komen, dan ga ik er nog een stel zonnepanelen bijkopen!!

De koers van shell nodigt uit tot instappen, want hij liet als enige bij mij een flinke veer -4,18%!

Vandaag de kas vast produktie rijp maken voor het komende seizoen, want meer dan ooit is het noodzakelijk, om met een scala aan vitaminen en mineralen, onze lichaams soldaten in topconditie te houden tegen covid 19, 20 en 21!!

Morgen zorg dragen voor de gezondheid van onze kostbare onsterfelijke ziel, de overheerlijke vitaminen van het WOORD zijn uiterst heilzaam, helaas moet het morgen digitaal, al heeft dat wel als voordeel, dat je heel makkelijk naar de plaatsen kunt shoppen, waar de meeste Heilsvitaminen uit gedeeld worden.

Maandag hoop ik dat aperammetje,die het wat minder deed met zijn+3,37% een wedstrijdje aangaat met die mirakels snelle chipjes, nog mooier zou zijn als hij posje verslaat, meer dan 10% plus, apertje levert een mooi aandeel in de sterk groeiende elektrische auto's!! SJALOOM!!!