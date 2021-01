PostNL: ook extra vergoeding voor uitzendkrachten

FNV zou dit spreekwoord in acht moeten nemen ""Je bijt niet in de hand die je voedt."" Door elke keer maar een te mekkeren over meer loon en pensioen etc schieten ze in hun eigen voet. Wees blij FNV dat er grote werkgevers zijn waar het op dit moment goed mee gaat. En dan ook nog elke keer commentaar op aandeelhouders. Ze vergeten wel dat aandeelhouders hun financien in de waagschaal zetten en als een bedrijf slecht presteert of een nagenoeg failliet bedrijf overnemen bereid moeten zijn om af te zien van het dividend en een lagere koers( het mes snijd dan aan 2 kanten voor de aandeelhouder). Het personeel moet blij zijn met de trouwe aandeelhouders en andersom zijn aandeelhouders blij met loyale werknemers want de goal is winst maken en investeren in een goede toekomst voor volgende generaties.