Verliezen op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York op verlies. Beleggers in New York waren gespitst op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus dat zich steeds verder verspreidt. Verder ging de aandacht uit naar een reeks bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 29.085 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3315 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 9378 punten.

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) maakte bekend dat de winst en omzet zijn gestegen in het afgelopen kwartaal en dat de prognoses voor het gehele lopende boekjaar worden verhoogd. De omzet viel evenwel lager uit dan verwacht en het aandeel ging bijna 2 procent omlaag. Chipconcern Texas Instruments verloor na het openen van de boeken licht. In het afgelopen kwartaal werd een lagere winst behaald en Texas Instruments wist ternauwernood aan de eigen prognoses te voldoen.

Luchtvaartsector

De Amerikaanse luchtvaartsector stond eveneens in de schijnwerpers, met cijfers van American Airlines en Southwest Airlines. Zij wonnen tot bijna 3 procent. Andere bedrijven met resultaten waren bijvoorbeeld kabel- en entertainmentbedrijf Comcast (min 3,6 procent), verzekeraar Travelers (min 5,2 procent) en mijnbouwer Freeport-McMoran (min 5,2 procent).

Het coronavirus speelde onder meer een rol op de oliemarkten. De olieprijzen gingen omlaag door zorgen dat de vraag naar olie geraakt kan worden wanneer Chinezen massaal reizen afzeggen die ze gepland hadden in verband met de viering van het Chinese Nieuwjaar. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent goedkoper op 55,07 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent minder op 61,54 dollar per vat.

Casino-uitbaters

Amerikaanse casino-uitbaters stonden ook onder druk door de zorgen over het coronavirus omdat China een belangrijke markt is. Het gaat bijvoorbeeld om Wynn Resorts (min 1,2 procent) en Melco Resorts & Entertainment (min 4,1 procent).

De euro was 1,1050 dollar waard, tegen 1,1041 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.