'Probleemonderdeel Odebrecht heeft ING-lening'

WENEN (AFN) - Het Oostenrijkse onderdeel van het grote Braziliaanse bouwconglomeraat Odebrecht heeft uitstel van betaling aangevraagd. ING heeft nog een lening uitstaan aan de probleemdivisie, blijkt volgens persbureau Bloomberg uit het jaarverslag van de Oostenrijkse onderneming.

In totaal heeft het onderdeel van Odebrecht 125 miljoen euro aan schuld uitstaan. Daarvan betreft 100 miljoen euro een gezamenlijke lening van ING en Deutsche Bank. ING weigerde commentaar te geven. Deutsche Bank bevestigde een van de crediteuren te zijn.

Het onderdeel had geen eigen bedrijfsvoering maar beheerde in het verleden meerdere belangen van Odebrecht in Angola, Peru en Venezuela. In 2018 is door deze belangen een streep gezet.