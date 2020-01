'Licht lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 26

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters op Wall Street gaan donderdag waarschijnlijk licht lager beginnen. Net als in Azië en Europa zijn beleggers in New York gespitst op de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus dat steeds verder uitspreidt. Daarnaast gaat de aandacht uit naar een reeks bedrijfsresultaten en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB hield de renteniveaus onveranderd zoals verwacht.

Het aantal mensen bij wie in China het coronavirus is vastgesteld loopt snel op. De miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het virus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations gesloten. Ook de nabijgelegen stad Huanggang wordt door de autoriteiten geïsoleerd. In China staan honderden miljoenen mensen op het punt af te reizen om Chinees Nieuwjaar te vieren.

Amerikaanse casino-uitbaters staan onder druk door de zorgen over het coronavirus omdat China een belangrijke markt is. Het gaat bijvoorbeeld om Wynn Resorts, Melco Resorts & Entertainment en Las Vegas Sands.

Texas Instruments

Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) maakte bekend dat de winst en omzet zijn gestegen in het afgelopen kwartaal en dat de prognoses voor het gehele lopende boekjaar worden verhoogd. De omzet viel wat lager uit dan verwacht en het aandeel P&G staat voorbeurs in het rood. Branchegenoot Kimberly-Clark bracht eveneens een kwartaalpublicatie naar buiten.

Ook chipconcern Texas Instruments opende de boeken. In het afgelopen kwartaal werd een lagere winst behaald en Texas Instruments wist ternauwernood aan de eigen prognoses te voldoen. Het aandeel lijkt lager te gaan openen. De maker van elektronische testapparatuur Teradyne staat juist een flink hogere opening te wachten, geholpen door meevallende resultaten en vooruitzichten.

Luchtvaartsector

De Amerikaanse luchtvaartsector staat eveneens in de schijnwerpers, met cijfers van Southwest Airlines en American Airlines. Andere bedrijven met resultaten waren bijvoorbeeld kabel- en entertainmentbedrijf Comcast, verzekeraar Travelers en mijnbouwer Freeport-McMoran.

Op macro-economisch gebied werd voorbeurs bekend dat de uitkeringsaanvragen in de Verenigde State vorige week zijn gestegen. Kort na opening komt marktonderzoeker Conference Board met zijn conjunctuurbarometer voor de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag een fractie lager op 29.186,27 punten. De brede S&P 500 sloot juist iets hoger op 3321,75 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 9383,77 punten.