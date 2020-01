Comcast scoort met breedbandinternet

Gepubliceerd op | Views: 233

PHILADELPHIA (AFN) - Het Amerikaanse televisie- en telecombedrijf Comcast heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar meer breedbandinternetklanten erbij gekregen dan verwacht. Die voor de onderneming belangrijke afdeling voerde de omzet dan ook flink op. De grote videotak zag juist een kleine daling.

De omzet van de hele onderneming groeide met 2 procent tot 28,4 miljard dollar. Daar hield Comcast onder de streep 3,2 miljard dollar van over, wat een verbetering van meer dan een kwart betekende ten opzichte van een jaar eerder.

Over heel 2019 groeide het aantal gebruikers van breedbandinternet met 1,4 miljoen mensen, wat voor Comcast de grootste groei in twaalf jaar was. De omzet over het hele jaar ging met ruim 15 procent vooruit tot 108,9 miljard dollar. De nettowinst klom met ruim 11 procent tot 13 miljard dollar.

Dit jaar verwacht Comcast opnieuw goede resultaten te halen met de breedbanddiensten in de Verenigde Staten. Ook in Italië lanceert het bedrijf breedbandinternet. Verder verwacht Comcast veel van de videostreamingdienst Peacock waar het bedrijf zijn films en tv-series op wil zetten. Tenslotte opent Comcast in het pretpark Universal Studios Japan de afdeling Super Nintendo World waar onder meer Super Mario in de schijnwerpers staat.