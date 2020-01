Baas ABN AMRO hoopt dat staat handen aftrekt van bank

Vandaar dat die zo overdreven daalde er moesten weer een paar vrinden goedkoop inslaan.

Deze cashmachine pur sang hoort allang op de 19 Euro te staan .



ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 478 miljoen over Q1 2019

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 693 miljoen over Q2 2019

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 558 miljoen over Q3 2019