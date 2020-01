Baas ABN AMRO hoopt dat staat handen aftrekt van bank

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: banken

DAVOS (AFN/BLOOMBERG) - De Nederlandse staat zou zijn belang in ABN AMRO moeten terugschroeven. Scheidend topman Kees van Dijkhuizen van de bank hoopt dat dat dit jaar zal gebeuren, zo zei hij tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De overheid heeft nog altijd een belang van ruim 56 procent in ABN AMRO als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008.

Recent wilde minister van Financiën Wopke Hoekstra niet ingaan op de vraag hoe lang de overheid nog grootaandeelhouder blijft van de bank. Dat was kort nadat ABN AMRO bekendmaakte dat Robert Swaak de beoogd opvolger van Dijkhuizen is. Hoekstra herhaalde dat het kabinet, zoals ook afgesproken in het regeerakkoord, het resterende belang "zo snel als verantwoord mogelijk is" van de hand wil doen.

Dijkhuizen stipte in Davos ook de kwestie rond het witwassen en andere zwart geld-problemen aan, waar meerdere banken in Europa mee te maken hebben. Hij verwacht dat de sector de kwestie binnen drie jaar volledig heeft opgelost, mede door de inzet van nieuwe technologieën en betere samenwerking tussen financiële instellingen en toezichthouders.