'Waardestijging HAL was verwacht'

AMSTERDAM (AFN) - Dat investeerder HAL zijn deelnemingen meer waard heeft zien worden, is niet verrassend, menen analisten van KBC Securities. Die waardestijging is grotendeels het gevolg van oplopende beurskoersen van optiekketen GrandVision en tankopslagbedrijf Vopak.

Bij de voorlopige cijfers werd niets vermeld over de voortgang van de verkoop van GrandVision aan EssilorLuxottica, merkten de marktvorsers op. Ook is er nog geen duidelijkheid over wat HAL van plan is om met de opbrengsten van die deal te doen. De KBC-analisten denken echter dat de familie Van der Vorm, die achter HAL staat, de opbrengsten in andere bedrijven zal willen steken. Daarbij denken ze dat Coolblue en Broadview, waar HAL al een belang in heeft, goede kandidaten zijn om die opbrengst in te steken.

KBC heeft een accumulate-advies voor HAL met een koersdoel van 155 euro. Het aandeel HAL stond donderdag rond 09.15 uur 0,1 procent hoger op 143,80 euro.