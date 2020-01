'Groei GrandVision ten koste van marges'

Gepubliceerd op | Views: 295

AMSTERDAM (AFN) - De omzetgroei van optiekbedrijf GrandVision lijkt ten koste te zijn gegaan van de winstmarge. Dat concluderen analisten van KBC Securities die hun aanbeveling voor het aandeel terugschroeven. Volgens de kenners is de handelsupdate van GrandVision van secundair belang, aangezien de onderneming wordt overgenomen door EssilorLuxottica.

KBC spreekt van sterke groei in alle regio's waar het bedrijf actief is. De beter dan verwachte omzetcijfers in het laatste kwart van 2019 zullen volgens KBC ook een materiële invloed op de jaarcijfers. Doordat GrandVision niet tornde aan zijn eerdere prognoses voor het bedrijfsresultaat, is het volgens KBC aannemelijk dat de marges van de onderneming iets lager zullen zijn dan verwacht.

KBC stelt dat de kans groter is geworden dat de overname van GrandVision door EssilorLuxottica slaagt. Om die reden verhoogden de analisten het koersdoel voor de onderneming naar 28 euro. Het advies ging van accumulate naar hold. Het aandeel GrandVision noteerde donderdag kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 27,76 euro.