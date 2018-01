Koerswinst Netflix helpt Nasdaq vooruit

Gepubliceerd op | Views: 1.363

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag gemengd gesloten. Beleggers verwerkten een grote stroom aan bedrijfsresultaten. Vooral Netflix kwam daardoor goed uit de bus, wat de technologiegraadmeter Nasdaq naar een nieuw recordniveau tilde.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 26.210,81 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2839,13 punten, net als bij de Nasdaq een slotrecord. De koers van de Nasdaq met daarin Netflix bewoog wat meer dan andere twee indices. De graadmeter kreeg er 0,7 procent bij op 7460,29 punten.

Netflix ging 10 procent omhoog vanwege veel beter dan verwachte cijfers. De aanbieder van internettelevisie wist wereldwijd veel meer nieuwe abonnees te verwelkomen dan waar rekening mee was gehouden. Dit was ook terug te zien in de omzet van Netflix die een derde hoger uitviel.

Travelers

Ook Travelers werd na het openen van de boeken hoger gezet. De verzekeraar won 5 procent. Johnson & Johnson en Procter & Gamble speelden juist dik 4 en 3 procent kwijt, omdat de cijfers van het medische bedrijf en de producent van was- en verzorgingsproducten tegenvielen.

Bij telecomaanbieder Verizon was sprake van een stevige groei van het aantal mobiele klanten. Het bedrijf noteerde evenwel 0,4 procent in de min. Kimberly-Clark steeg 0,8 procent. De maker van verzorgingsproducten snijdt flink in het personeelsbestand. Bij het bedrijf verdwijnen dit jaar tot wel 5500 banen wereldwijd.

Whirlpool

Witgoedproducent Whirlpool ging verder een dikke 3 procent omhoog. Beleggers reageerden hier op het nieuws dat president Donald Trump importtarieven op bepaalde wasmachines heeft goedgekeurd. Twitter zakte ruim 2 procent. Operationeel directeur Anthony Noto vertrekt bij het socialemediabedrijf om topman te worden bij fintechstart-up SoFi.

Andere opvallende bedrijven waren speelgoedmakers Mattel en Hasbro. Hun koersen schoten tegen het einde van de handel met respectievelijk meer dan 10 en ruim 4 procent omhoog, zonder dat daarvoor een duidelijke reden was aan te wijzen.

De euro was 1,2297 dollar waard, tegen 1,2286 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 64,76 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent in prijs, tot 70,15 dollar per vat.