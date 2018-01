Disney deelt bonussen uit aan personeel VS

Prachtig natuurlijk als werknemer. Maar economisch gezien is dit precies het gevaar waar enkele gerenommeerde economen voor waarschuwen. In een arbeidsmarkt die overspannen is, zijn loonsverhogingen en bonussen onvermijdelijk. Daar komt de belastingverlaging bovenop en nu komen er ook nog protectionistische maatregelen. Dat betekent een flinke rentestijging om inflatie te voorkomen. Hoewel ik te vroeg deze angst had (vorig jaar vrijwel al mijn aandelen verkocht), lijkt het nu toch echt waarheid te worden. Het kan niet anders of het feest op de beurs is voorbij.