Zuid-Korea scherpt regels rond bitcoin aan

SEOUL (AFN) - Zuid-Korea heeft strengere regels opgesteld voor de handel in cryptomunten als de bitcoin. Met ingang van 30 januari is het in het Aziatische land onder meer verboden om bij deze handel anonieme bankrekeningen te gebruiken. Dat moet het lastiger maken voor criminelen om geld wit te wassen via digitale valuta.

Onlangs werd door cryptohandelaren al gevreesd dat de regering in Seoul de handel in cryptomunten helemaal in de ban wilde doen, maar zover gaan de autoriteiten nu nog niet. Een ingewijde heeft aan persbureau Reuters laten weten dat hier nog wel over wordt gesproken.

Mede door al het gespeculeer is de bitcoin de laatste tijd sterk in waarde onderuit gegaan. Ook dit nieuws uit Korea zorgde voor een koersschok. Eerder op de dag was de bitcoin nog zo'n 11.000 dollar waard. Later zakte de waarde tot onder de 10.000 dollar om vervolgens weer te herstellen tot circa 10.600 dollar.

Overigens is de bitcoin in Zuid-Korea wel een verhaal apart. Daar wordt zoveel gegokt met de virtuele munt dat er vaak ook meer geld voor wordt neergeteld. Dat extraatje bovenop de koers van de internationale handelsplatformen wordt ook wel 'kimchi premium' genoemd.