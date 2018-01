Hogere salarissen en meer banen bij JPMorgan

Gepubliceerd op | Views: 1.022

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase trekt de komende vijf jaar 20 miljard dollar (16,3 miljard euro) uit om onder meer salarissen te verhogen en duizenden extra arbeidsplaatsen te creëren. Volgens de bank is dit mogelijk gemaakt door de sterke prestaties van het bedrijf en de belastingverlaging in de Verenigde Staten.

De salarissen voor 22.000 werknemers worden gemiddeld met 10 procent verhoogd en er worden 4000 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Tevens is JPMorgan van plan vierhonderd vestigingen in nieuwe steden te openen. Ook trekt de bank meer geld uit voor leningen aan kleine ondernemers, hypotheken en schenkingen aan goede doelen.