Stevige omzetgroei voor J&J

NEW BRUNSWICK (AFN) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft in het vierde kwartaal een beduidend hogere omzet behaald dan een jaar eerder, geholpen door een toegenomen verkoop van medicatie tegen onder meer kanker. Wel moest het concern een grote last in de boeken zetten voor de Amerikaanse belastinghervormingen, waardoor een miljardenverlies werd geleden.

De omzet van de producent van medische apparatuur, verzorgingsproducten en medicijnen ging met 11,5 procent omhoog tot 20,2 miljard dollar (16,5 miljard euro). Daarbij profiteerde J&J ook van de overname van de Zwitserse farmaceut Actelion en van gunstige wisselkoerseffecten. Onder de streep verscheen een min van 10,7 miljard dollar. Dat kwam door een last van 13,6 miljard dollar voor de belastingwijzigingen. Een jaar eerder werd een winst van 3,8 miljard behaald.

Over heel 2017 kwam de omzet uit op 76,5 miljard dollar. J&J verwacht voor dit jaar een omzet van 80,6 miljard tot 81,4 miljard dollar en een stijgende winst per aandeel.

Topman Alex Gorsky stelde tevreden te zijn met de invoering van de nieuwe belastingwetgeving in de VS omdat J&J daardoor in staat wordt gesteld meer te investeren in innovatie.