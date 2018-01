Gepubliceerd op | Views: 1.955

NEW YORK (AFN) - Het nieuwe jaar wordt in de financiële wereld vooral gekenmerkt door een groot aantal fusies en overnames. Na drie weken stokt de teller wereldwijd op dik 152 miljard dollar aan totale transactiewaarde. Daarmee is 2018 het beste jaar qua deals sinds 2000, toen de markten in de ban waren van de technologiebubbel, blijkt uit cijfers van Bloomberg.

Volgens bankiers staan onder meer belastingverlagingen in de Verenigde Staten aan de basis van de overnamehausse. Investeerders wachtten in eerste instantie af hoe de plannen zouden uitpakken. Pas toen in december ook de regelwijzigingen waren goedgekeurd, durfden zij de portemonnee te trekken voor acquisities.

Verder zorgen de robuuste economische groei en de almaar oplopende aandelenkoersen voor vertrouwen bij leidinggevenden van bedrijven en hun adviseurs. De relatief hoge prijzen worden veelal voor lief genomen.

Qua begeleidende banken scoort Goldman Sachs voorlopig het beste. De Amerikanen waren betrokken bij 42 miljard dollar aan deals.