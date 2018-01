'Twijfel over groeipotentie ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 2.774 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is nog maar de vraag of ABN AMRO in staat is om te groeien of aantrekkelijke rendementen te maken. Dat schrijven analisten van BofAML in een rapport over de bank. Ook andere banken kampen volgens de kenners met soortgelijke uitdagingen.

BofAML meent dat een overname of fusie voor ABN noodzakelijk is om een significante omzetgroei te realiseren op het gebied van zakelijk bankieren of qua dienstverlening aan institutionele beleggers. Concurreren met grote spelers wereldwijd zal daarbij pittig zijn voor ABN, aldus de Amerikanen.

BofAML ziet ook mogelijkheden voor ABN als het zelf wordt overgenomen. Daarbij stoften de analisten het eerder geopperde idee af van een samenvoeging met de activiteiten van het Scandinavische Nordea. Evengoed wijst de bank op de beschermingsconstructie van ABN, die een overname lastig maakt.

Eerder aasde Nordea op een fusie met ABN omdat het daardoor zijn hoofdkantoor zou kunnen verhuizen naar Amsterdam. Een toenaderingspoging van Nordea werd door ABN en de Nederlandse staat afgewezen.

BofAML verlaagde het advies op ABN van neutral naar underperform. Het aandeel ABN stond dinsdag omstreeks 10.25 uur 1,3 procent lager op 27,39 euro.