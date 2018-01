Gepubliceerd op | Views: 379 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse marktwaakhond Competition and Markets Authority (CMA) heeft twijfels over de fusie tussen televisiezenders Fox en Sky. De CMA vraagt zich af in een voorlopige conclusie of de overname van het Britse Sky door de Amerikaanse branchegenoot Fox wel in het algemeen belang is.

Fox-baas Rupert Murdoch zou door de deal teveel invloed krijgen in het Verenigd Koninkrijk. Daar bezit hij namelijk ook de kranten The Sun en The Times. De CMA liet weten dat een verkoop van Sky News, of het buiten de invloed van Fox plaatsen van Sky News mogelijke oplossingen zijn om het samengaan toch door te laten gaan.

Fox en Sky kunnen de komende maand nog reageren op de bevindingen van de CMA. Op 6 maart komt daarover een definitief rapport uit. Uiteindelijk moet cultuurminister Matt Hancock begin mei beslissen of de deal door mag gaan.

Fox wil de zenders van Sky doorverkopen aan Disney. Wordt de koop in Groot-Brittannië tegengehouden, dan koopt Disney alleen de 39,1 procent van Sky die Fox nu al in handen heeft.