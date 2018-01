'Pershing Square zet personeel op straat'

Gepubliceerd op | Views: 526

AMSTERDAM (AFN/RTR) - Pershing Square Holdings, het investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, zet het mes in zijn personeelsbestand als gevolg van de verdere inkrimping van het vermogen. Volgens bronnen worden circa tien van de in totaal 56 personeelsleden geslachtofferd bij het bedrijf dat een beursnotering heeft in Amsterdam.

Pershing zag zijn beheerd vermogen zakken tot circa 9 miljard dollar. Dat is ruim de helft minder dan de piek in 2015. Om het tij te keren zou Pershing ook Ackman minder taken willen geven, zodat hij zich volledig op vermogensbeheer kan richten. Het contact met investeerders moet meer bij partner Ben Hakim komen te liggen.

Pershing zag zijn privévermogen afgelopen jaar met 3,2 procent dalen, waar dit bij een activistisch hedgefonds gemiddeld 4,7 procent hoger uitviel, aldus cijfers van Hedge Fund Research.