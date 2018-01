Gepubliceerd op | Views: 1.435

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent dinsdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. Beleggers verwerken de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar positief werd gereageerd op het einde van de sluiting van de overheidsinstellingen in de VS.

Bij de bedrijven staat Altice in de schijnwerpers. Het Franse kabel- en telecombedrijf overweegt ongeveer 3000 Portugese telecommasten te verkopen. De waarde van de telefoonpalen wordt geschat op 600 miljoen euro. Ook verhoogde Barclays het advies van het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

Het aandeel ING zal mogelijk bewegen op een adviesverlaging. De Zwitserse bank Credit Suisse schroefde zijn aanbeveling voor de Nederlandse bank terug.

Refresco

Ook Refresco staat in het nieuws. De Franse investeerder PAI Partners zet zijn bod samen met British Columbia Investment Management op de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar door. De drie bedrijven melden dat het bod van 20 euro per aandeel inclusief dividend wordt voorgelegd aan de aandeelhouders. De partijen bereikten eind oktober een akkoord over de overname ter waarde van 1,6 miljard euro.

De Nikkei in Tokio sloot dinsdag 1,3 procent hoger en bereikte het hoogste niveau sinds november 1991. De handel stond in het teken van de Bank of Japan, die conform verwachting het monetaire beleid onveranderd liet. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen stevig vooruit.

Euro

De Europese beursgraadmeters sloten maandag overwegend licht in de plus. De AEX-index klom 0,3 procent tot 570,82 punten en de MidKap steeg 0,2 procent tot 860,58 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,3 procent bij. Londen daalde 0,2 procent.

In New York eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent hoger op 26.214,60 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2832,97 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1 procent tot 7408,03 punten.

De euro was 1,2242 dollar waard, tegen 1,2247 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 64,03 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 69,46 dollar per vat.