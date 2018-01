Nieuwe handelsmuur VS treft LG en Samsung

Gepubliceerd op | Views: 910 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft importheffingen aangekondigd op onder meer wasmachines. Dat betekent dat witgoed van onder meer grote Koreaanse producenten als Samsung en LG tot wel de helft duurder wordt in de Verenigde Staten.

De extra invoerbelasting op wasmachines geldt voor de komende drie jaar. Ook zonnepanelen uit het buitenland worden extra belast. Die heffing, die kan oplopen tot 30 procent van de importwaarde, geldt voor vier jaar. De maatregelen zijn bedoeld om Amerikaanse producenten te beschermen, aldus handelsgezant Robert Lighthizer.

De invoer van buitenlandse wasmachines is volgens Lighthizer tussen 2012 en 2016 gestaag toegenomen, met rampzalige gevolgen voor de winstgevendheid van Amerikaanse fabrikanten. Op aandringen van verscheidene bedrijven is daar onderzoek naar gedaan. De uitkomsten daarvan waren aanleiding om in te grijpen.

Zwaar overdreven

Trump dankte zijn verkiezing tot president in 2016 niet in de laatste plaats aan de steun van kiezers in gebieden waar de teloorgang van de 'ouderwetse' maakindustrie hard heeft toegeslagen. Zijn beloftes om Amerikaanse bedrijven en banen te redden vielen daar in vruchtbare bodem.

Zuid-Korea vindt de extra heffingen zwaar overdreven en zal de de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vragen om de VS terug te fluiten. China is eveneens kritisch, en stelt dat door de maatregelen het internationale handelsklimaat verder zal verslechteren. Volgens Samsung zijn vooral Amerikaanse consumenten de dupe. Zij betalen straks meer voor wasmachines, terwijl zij minder te kiezen overhouden.