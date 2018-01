Bank of Japan handhaaft beleid

Gepubliceerd op | Views: 441 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse centrale bank voert geen wijzigingen door in het monetair beleid. Dat bleek na een tweedaagse beleidsvergadering van de Bank of Japan (BoJ).

Het belangrijkste rentetarief in Japan blijft min 0,1 procent en de omvang van het opkoopprogramma blijft onveranderd. De BoJ handhaafde verder zijn voorspelling dat de inflatie, exclusief vers voedsel, de doelstelling van 2 procent zal bereiken in het fiscale jaar 2019. Daarnaast gaf de centrale bank aan voor het fiscale jaar dat in april begint een economische groei te verwachten van 1,4 procent.