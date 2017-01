Overname Yahoo door Verizon gaat langer duren

Gepubliceerd op | Views: 252

SUNNYVALE (AFN) - De afronding van de overname van internetbedrijf Yahoo door telecomconcern Verizon gaat langer duren dan eerder aangekondigd. Het duurt langer om alle plooien glad te strijken. Dat maakte Yahoo maandag bekend bij de presentatie van zijn vierdekwartaal- en jaarcijfers.

De miljardendeal, die het einde betekent van de naam van het ooit zo toonaangevende Yahoo, werd in de zomer aangekondigd. Later kwam echter aan het licht dat bij een cyberaanval bij Yahoo in 2014 persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers zijn gestolen. Dat zorgde voor speculaties dat de verkoop van de internetactiviteiten van het bedrijf alsnog zou kunnen afketsen.

Yahoo, dat met de tak die een groot belang heeft in de Chinese webwinkelgigant Alibaba verdergaat onder de naam Altaba, liet maandag weten dat 90 procent van de door de hack getroffen gebruikers die hun wachtwoord moeten aanpassen dat inmiddels ook heeft gedaan. ,,En we doen ons best dat getal verder op te schroeven", zei topvrouw Marissa Mayer.

De omzet van het bedrijf in het vierde kwartaal steeg van 1,3 miljard naar 1,5 miljard dollar. Onder de streep resulteerde dat in een nettowinst van 162 miljoen dollar, tegenover een verlies van 4,4 miljard een jaar eerder.