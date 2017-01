Biedingsstrijd rond TMG ontbrandt

Gepubliceerd op | Views: 2.268

LAREN (AFN) - De biedingsstrijd rond de Telegraaf Media Groep (TMG) waar beleggers vorige week al op anticipeerden, is maandag echt ontbrand. John de Mol heeft via zijn televisiebedrijf Talpa een bod op tafel gelegd dat voor de aandeelhouders financieel aantrekkelijker is dan dat van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis en de familie Van Puijenbroek.

De Mol is bereid per aandeel 5,90 euro te betalen, 65 cent meer dan het openingsbod van Mediahuis en de Van Puijenbroeks. Daarmee hangt hij aan heel TMG een prijskaartje van 273 miljoen euro. Talpa zegt genoeg in kas te hebben om dat op te hoesten én geld over te houden voor de noodzakelijke investeringen in TMG.

Het bod van De Mol komt niet uit de lucht vallen. Vorige week bleek al dat hij een belang had opgebouwd in TMG van iets meer dan 20 procent. Dat verleidde beleggers al om op de beurs aandelen in te slaan tegen een koers die hoger lag dan de oorspronkelijke biedprijs van 5,25 euro.

Mediahuis en de familie Van Puijenbroek ,,bestuderen de situatie'', liet een woordvoerder weten. Onduidelijk bleef of De Mol al contact heeft gehad met de familie die met een belang van ruim 40 procent nu al veruit de grootste aandeelhouder is van TMG. Zonder hun steun kan zijn bod onmogelijk slagen.

Volgens Talpa ontstaat door de beoogde overname ,,een nieuw Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content''. De televisieproducent heeft ook belangen in SBS Nederland en in Talpa Radio, een joint venture met TMG waar de radiozenders Radio 10, Sky, 538 en Veronica onder vallen.

Het bod wordt alleen doorgezet als bestuur en commissarissen van TMG er achter staan. Talpa wil zo snel mogelijk om de tafel met het bedrijf om daar over te praten. Ook wil het de boeken nog inzien. Als het tot een daadwerkelijk bod komt, wordt dat pas gestand gedaan na aanmelding van minstens 95 procent van de aandelen.

TMG noemde het bod van Talpa ,,ongevraagd, niet-bindend en voorwaardelijk'' en liet weten dat bestuur en commissarissen het zorgvuldig zullen beoordelen. Het zal daarbij worden afgezet tegen strategische alternatieven, zoals een zelfstandig voortbestaan en de mogelijke samensmelting met Mediahuis.