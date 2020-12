De maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive neemt zijn branchegenoot Precor over in een deal ter waarde van 420 miljoen dollar.



Wat een nieuws, AFN. Het lijkt me sterk dat iemand in NL ooit van deze bedrijven heeft gehoord. En 420 miljoen is ook nog een deal van niks, een schijntje. Waarom staat dit soort non-nieuws in dit overzichtje?