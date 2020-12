Nieuwe virusvariant drukt optimisme op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld de handel uitgegaan. Opluchting rond een akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw coronasteunpakket moest steeds meer wijken voor zorgen om een nieuwe variant van het coronavirus. Die mutatie, die in het Verenigd Koninkrijk al voet aan de grond heeft gekregen, verspreidt zich mogelijk veel sneller. Nog meer economisch schadelijke maatregelen liggen daardoor op de loer.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 30.015,51 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3.687,26 punten. Techgraadmeter Nasdaq won juist 0,5 procent tot 12.807,92 punten.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben een steunpakket van bijna 900 miljard dollar goedgekeurd. De maatregelen die miljoenen huishoudens en kleine bedrijven moeten helpen, wachten nu nog op een handtekening van president Donald Trump. Het Witte Huis heeft laten weten dat de president zijn handtekening onder het pakket zal zetten.

Overheidsbegrotingen

Het Congres stemde tegelijkertijd ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar. Een dreigende 'shutdown' van de overheidsdiensten in de Verenigde Staten is daarmee voorkomen.

Bij de bedrijven maakte de maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive een koerssprong van bijna 11,6 procent. Het bedrijf neemt zijn branchegenoot Precor over in een deal ter waarde van 420 miljoen dollar. Daardoor krijgt Peloton meer productiecapaciteit in de Amerikaanse thuismarkt.

Apple

Apple won 2,9 procent. De iPhone-maker vervolgt daarmee zijn weg omhoog van maandag, toen nieuws naar buiten kwam dat het techconcern mogelijk 2024 een elektrische en zelfrijdende auto wil gaan bouwen. De maker van elektrische auto's Tesla ging juist 1,5 procent omlaag.

Walmart verloor ruim 1,2 procent, na een positief begin van de sessie. Beleggers reageerden op de federale aanklacht tegen het supermarktconcern, dat ervan wordt beschuldigd te hebben bijgedragen aan de wijdverspreide verslavingsproblematiek in de VS.

De olieprijzen bleven dalen. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,2 procent in prijs tot 46,94 dollar, Brentolie verloor 1,8 procent tot 50,00 dollar per vat. De euro gaf 0,7 procent prijs ten opzichte van de dollar tot 1,2164 dollar.