Europese beurzen tonen herstel na zware verliezen

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen in Europa zijn dinsdag voor een groot deel hersteld van de klappen op maandag, toen angst voor een nieuwe variant van het coronavirus een verkoopgolf veroorzaakte. Een gemuteerde versie van het virus, die in het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld, kan zich mogelijk veel sneller verspreiden. Verder blijft de blik gericht op de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Britten over een nieuw handelsverdrag.

De AEX-index op Beursplein 5 won 1,3 procent tot 617,50 punten. De MidKap ging 0,9 procent vooruit tot 926,16 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

De beurs in Londen steeg 0,6 procent. De Europese Commissie riep lidstaten op kritieke vracht- en passagiersverbindingen met het Verenigd Koninkrijk te heropenen, nadat landen eerder ertoe over gingen reizigers vanuit het land te weigeren. De Nederlandse regering maakte bekend reizigers uit het Verenigd Koninkrijk weer toe te laten als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Luchtvaart

Luchtvaartconcern Air France-KLM (plus 5,6 procent) was door een sterke herstelbeurt de sterkste stijger in de MidKap. Naast afnemende zorgen over de virusmutatie komt Air France deze week naar verluidt ook met een uitgewerkt plan voor het schrappen van banen bij zijn regionale dochter Hop!.

Lufthansa won in Frankfurt 2,1 procent. In Londen steeg British Airways-moeder IAG bijna 6 procent.

Hoofdfondsen

Bij de hoofdfondsen was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger met een winst van bijna 4 procent, nadat het aandeel een dag eerder nog in de uitverkoop werd gedaan. Branchegenoot Klépierre won in Parijs bijna 3 procent.

Sif sprong 7,3 procent omhoog bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist heeft een opdracht gekregen van Van Oord. Ook neemt het bedrijf ingenieursbureau KCI the engineers over van scheepsbouwer Royal IHC. Op de lokale markt kreeg Fastned er ruim 6,4 procent bij. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's opende in Zwitserland zijn eerste station. Het bedrijf is nu in vijf landen actief.

De euro was 1,2167 dollar waard, tegen 1,2222 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 47,31 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 50,36 dollar per vat.