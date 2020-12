'Interne discussies bij UBS over vervolging topman Ralph Hamers'

ZÜRICH (AFN) - Bij UBS vinden interne discussies plaats over de strafrechtelijke vervolging van topman Ralph Hamers die sinds enkele weken aan het roer staat bij de Zwitserse bank. Dat zeggen bronnen bij UBS tegen persbureau Bloomberg. Eerder deze maand werd bekend dat de voormalig topman van ING wordt vervolgd voor het falende toezicht op witwaspraktijken bij de Nederlandse bank.

Naar verluidt krijgt Hamers vragen bij UBS over de vervolging. UBS-voorzitter Axel Weber praat met leden van de raad van commissarissen over de consequenties van de zaak voor het leiderschap van Hamers, aldus de ingewijden. Er zou zelfs al zijn gepraat over wie een mogelijke vervanger voor Hamers zou kunnen zijn, mocht zijn positie onhoudbaar worden.

De grootste bank van Zwitserland heeft tot dusver gezegd volledig vertrouwen te hebben in Hamers. UBS herhaalde dinsdag dat hij het volste vertrouwen geniet van de voorzitter en de raad van bestuur van de bank.

Witwassen

Hamers gaf leiding aan ING toen het bedrijf in 2018 een boete kreeg van 775 miljoen euro wegens nalatigheid bij het bestrijden van witwassen. Volgens het gerechtshof in Den Haag kan het niet zo zijn dat bestuurders van een bank vrijuit gaan als zij onvoldoende hebben gedaan om "verboden gedragingen" tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie gaf eerder aan geen grond te zien voor vervolging van individuele ING-medewerkers. Financieel directeur Koos Timmermans van ING vertrok in de nasleep van de affaire.

De benoeming van Hamers bij UBS die in februari werd aangekondigd was vrij onverwacht. UBS is namelijk een grote vermogensbeheerder en Hamers heeft weinig ervaring op dit terrein. Weber zou voor de benoeming van Hamers zes maanden met hem hebben gesproken. Volgens de voorzitter is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergrond van Hamers, ook door onafhankelijke partijen. Sommige managers bij UBS hebben tegen Bloomberg gezegd dat de benoeming van Hamers haastig gebeurde.

Overigens heeft UBS zelf ook te kampen met juridische problemen. Er loopt een hoger beroep van de bank tegen een boete van 4,5 miljard euro in Frankrijk vanwege vermeende betrokkenheid bij belastingontduiking door de bank.