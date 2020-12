'Interne discussies bij UBS over vervolging topman Ralph Hamers'

Nou, als een CEO van een bedrijf persoonlijk moet boeten voor de bestuurlijke beslissingen die genomen werden dan wacht ik met spanning af of bij de toeslagenaffaire bij de belastingdienst de CEO ook persoonlijk moet boeten. Het is toch verboden om mensen zo door de mangel te halen?

De banken hebben destijds van de regering de antiwitwas taak toebedeeld gekregen maar de tools om dat te doen die komt niet zo maar. Ook de gegevens van wie nou crimineel is en derhalve mogelijk ook een criminele rekening heeft, die gegevens krijgt men niet zo maar. ING was trouwens nog bezig om de lening van de overheid van 10 miljard terug te betalen, want die werd verstrekt met een “woekerrente” van 8% ! ING moest trouwens ook winstgevend zijn enz.

Er is veel haat jegens de goed verdienende bankiers, okay, doch eerlijkheidshalve dacht k dat de OM destijds geen reden zag om het bestuur van ING aan te klagen ( kennelijk zag men daar geen overtreding van de wet in). Als nu toch een persoonlijke vervolging komt dan zou dit ook consequenties moeten hebben voor het OM. Die hebben dan zitten te slapen.

Ook andere CEO’s zouden persoonlijk aangeklaagd moeten worden. Met name diegenen die al weten dat er sprake is van witwaspraktijken maar niet voldoende tegengas hebben gegeven. Of de belastingdienst die hiervan wist maar niet voldoende iets tegen gedaan heeft ( want het witwassen wordt nog steeds gedaan en bijvoorbeeld zou men de handel van cryptomunten onder de loep moeten nemen. Het vervolgen van Hamers kan een politiek gebaar zijn, of het nou lukt of niet, dat is dan punt 2.