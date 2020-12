Voorzichtige start beurzen New York na fiat coronasteun

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in de openingsminuten niet ver van hun plek gekomen. Beleggers op Wall Street verwerken het nieuws dat het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met een groot steunpakket om de economie door de coronacrisis te loodsen. Verder worden de ontwikkelingen rond de nieuwe en zeer besmettelijke variant van het coronavirus gevolgd.

De Dow-Jonesindex stond in de eerste handelsminuten 0,3 procent lager op 20.133 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3690 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 12.772 punten.

Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben een steunpakket van bijna 900 miljard dollar goedgekeurd. De maatregelen die miljoenen huishoudens en kleine bedrijven moeten helpen, wachten nu nog op een handtekening van president Donald Trump. Het Witte Huis heeft laten weten dat de president zijn handtekening onder het pakket zal zetten.

Overheidsbegroting

Het Congres stemde tegelijkertijd ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar. Een dreigende 'shutdown' van de overheidsdiensten in de Verenigde Staten is daarmee voorkomen.

De maker van fitnessapparatuur Peloton Interactive won 8,6 procent. Het bedrijf neemt zijn branchegenoot Precor over in een deal ter waarde van 420 miljoen dollar. Daardoor krijgt Peloton meer productiecapaciteit in de Amerikaanse thuismarkt.