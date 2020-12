Herstel Amerikaanse economie komt iets hoger uit

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De economie van de Verenigde Staten is in het derde kwartaal nog iets sterker gegroeid dan eerder aangenomen. Bij nader inzien was sprake van 33,4 procent, meldt de Amerikaanse overheid in een derde raming. Eerder werd nog uitgegaan van een plus van 33,1 procent.

Het gaat om de sterkste groei in een kwartaal sinds de VS dat bijhouden. In het tweede kwartaal was er nog een forse krimp in de grootste economie ter wereld. Toen werd een neergang van het bruto binnenlands product (bbp) met 31,4 procent gemeten. Na het einde van lockdowns in verschillende delen van het land gingen Amerikaanse consumenten echter weer meer uitgeven. Inmiddels is ook de VS getroffen door een nieuwe golf van het coronavirus.

De economische groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.