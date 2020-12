China fel gekant tegen zwarte lijst van regering VS

Reken maar dat Biden en Moppie gaan proberen over te komen, dat ze conflicten oplossen, dus daar kan China nu alvast op inspelen, en de druk opvoeren.

Die oude man heeft zeker niet de dingen van Trump, en te hopen dattie niet gelijk een hartaanval krijgt, want Moppie for President is wel het laatste wat we moeten hebben, denk ik ;-)