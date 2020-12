'Amerikaanse en corona-aandelen populair in portefeuilles'

AMSTERDAM (AFN) - Het aantal Amerikaanse aandelen in Nederlandse beleggerslijstjes is het afgelopen jaar verder opgelopen. Dat komt naar voren uit een lijst van onlinebroker BinckBank. Ook de coronacrisis was goed zichtbaar in de beleggersportefeuilles.

Tesla schiet in de jaarlijkse Top 200 van BinckBank, op basis van ruim 200.000 effectenportefeuilles van particuliere beleggers, de top 10 in. Het is daarmee ook het eerste niet-Nederlandse aandeel in de lijst. Techbedrijven als Apple en Amazon stegen ook.

Twee fondsen die door corona in 2020 volop in de schijnwerpers stonden, vaccinproducenten Pfizer en Moderna, staan voor het eerst op de lijst. Verder behoren bedrijven die profiteren van de coronacrisis, zoals maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, tot de grootste stijgers.

Air France-KLM

Maar ook in aandelen die door het virus fors in waarde daalden, zoals Air France-KLM en sportscholenuitbater Basic-Fit, werd door beleggers vaak extra geïnvesteerd. Olie- en gasconcern Shell, dat een harde koersdreun kreeg, staat weer op de eerste plek van de ranglijst en is daarmee het populairste aandeel van Nederlandse beleggers. In de top 3 staan verder respectievelijk ING en ASML.

Bekende Duitse namen als BMW, Daimler en Deutsche Bank en het Franse l’Oreal verdwenen uit de lijst, evenals het Amerikaanse Procter & Gamble.