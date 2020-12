Wereldwijde staalproductie gestegen in november

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie is in november met 6,6 procent gestegen tot 158,3 miljoen ton in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde de internationale brancheorganisatie World Steel Association (worldsteel). De cijfers kunnen later nog wel bijgesteld worden in verband met de problemen door de coronacrisis.

Meer dan de helft daarvan kwam uit China (87,7 miljoen ton). Dit land voerde de productie met 8 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Ook in India werd meer staal geproduceerd, maar in Japan was sprake van een daling.

In de Verenigde Staten kromp de staalproductie met bijna 14 procent. In Brazilië ging het om een plus van meer dan 11 procent. In Duitsland, Frankrijk en Italië steeg de productie.