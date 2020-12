Herstel op beurzen na schrik virusmutatie

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen toonden dinsdag herstel, na de zware koersverliezen een dag eerder. De instemming van het Amerikaanse parlement met de nieuwe miljardensteun om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen, zorgde voor opluchting bij beleggers. Verder bleef de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk en het brexitoverleg.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1 procent op 615,39 punten. De hoofdindex zakte maandag 2,5 procent. De MidKap won 0,6 procent tot 922,91 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 1 procent.

De beurs in Londen won 0,2 procent. Volgens Britse media worden mogelijk later op de dag maatregelen bekendgemaakt om het vrachtverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk te hervatten. Sinds de bekendmaking van de virusmutatie staat het vrachtverkeer rond de Kanaaltunnel stil. De farmaceuten Pfizer en Moderna lieten daarnaast weten aanvullende testen te doen om te bevestigen dat hun vaccins ook effectief zijn tegen de nieuwe virusvariant.

Unibail-Rodamco-Westfield

Bij de bedrijven werden de grote verliezers van een dag eerder weer opgepikt. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,9 procent. Biotechnoloog Galapagos stond onderaan met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap werkte luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 4,4 procent) het forse koersverlies van een dag eerder weer weg. Volgens de Franse krant Le Figaro komt luchtvaartmaatschappij Air France nog deze week met uitgewerkte plannen voor het schrappen van ruim duizend banen bij prijsvechter Hop! Een deel van het personeel kan bij moederbedrijf Air France aan de slag. Beursintermediair Flow Traders, de sterkste stijger op maandag, sloot de rij met een min van 2,4 procent.

Sif

Sif dikte 6 procent aan bij de kleinere bedrijven. De funderingsspecialist heeft een opdracht gekregen van Van Oord. Ook neemt het bedrijf ingenieursbureau KCI the engineers over van scheepsbouwer Royal IHC. Van Lanschot Kempen klom 1,4 procent. De bank mag van de toezichthouders vermogensbeheerder Hof Hoorneman Bankiers overnemen. Op de lokale markt kreeg Fastned er ruim 6 procent bij. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's opende in Zwitserland zijn eerste station. Het bedrijf is nu in vijf landen actief.

De euro was 1,2219 dollar waard, tegen 1,2222 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent goedkoper op 47,35 dollar. Brentolie daalde 1,1 procent in prijs tot 50,37 dollar per vat.