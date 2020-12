Sif neemt ingenieursbureau over van Royal IHC

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif neemt ingenieursbureau KCI the engineers over van scheepsbouwer Royal IHC. Sif en Royal IHC zijn het daar over eens geworden. De ondernemingsraden van beide bedrijven moeten nog wel advies geven.

KCI is net als Sif actief in de markten voor windparken op zee en olie- en gaswinning op zee. Sif wil met de overname zorgen dat bij het ontwerp van funderingen en monopiles ook direct wordt gedacht aan de fabricagemogelijkheden. Daarmee denkt het bedrijf efficiënter te kunnen fabriceren en de kosten voor klanten te kunnen verlagen.

Sif maakt geen overnameprijs bekend.