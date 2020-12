AEX veert op na zware verliesbeurt

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen veerden wat op na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de instemming van het Amerikaanse parlement met de nieuwe miljardensteun om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen. Verder ging de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk en het brexitoverleg.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de plus op 612,91 punten. De hoofdindex verloor een dag eerder 2,5 procent. De MidKap klom ook 0,6 procent, tot 923,60 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

De hoofdindex in Londen daalde 0,2 procent. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overleggen volgens Sky News nog over het heropenen van de grens. Mogelijk worden dinsdag in de loop van de dag maatregelen bekendgemaakt om het vrachtverkeer te hervatten. Sinds de bekendmaking van de virusmutatie in het Verenigd Koninkrijk staat het vrachtverkeer rond de Kanaaltunnel stil.

In de MidKap toonde Air France-KLM (plus 2,9 procent) herstel na het koersverlies van ruim 4 procent een dag eerder. Volgens de Franse krant Le Figaro komt luchtvaartmaatschappij Air France nog deze week met uitgewerkte plannen voor het schrappen van ruim duizend banen bij prijsvechter Hop! Een deel van het personeel kan bij moederbedrijf Air France aan de slag.