Brits overheidstekort loopt snel op

quote: pietje-2005 schreef op 22 december 2020 08:51:

Ja, in Nederland daalt het, zeker ? ;-)

In Nederland stijgt het een stuk minder hard (net zoals in de Nordics), omdat wij standaard al een sociaal vangnet en daaraan gekoppelde reserves hebben. Jobseeker's Allowance is maximaal GBP 74.50 per week en dat wordt nu aangevuld tot 80% in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben daar ook veel strengere lockdowns gehad met meer banenverlies (of furlough) tot gevolg.Hope that makes sense?