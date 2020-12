Van Lanschot Kempen mag Hof Hoorneman overnemen

DEN BOSCH (AFN) - Van Lanschot Kempen mag van de toezichthouders Hof Hoorneman Bankiers overnemen. De overname werd in augustus aangekondigd, waarbij geen financiële details werden verstrekt.

Door de goedkeuring zal de transactie naar verwachting in januari worden afgerond. De hele integratie van Hof Hoorneman, van klanten, medewerkers en fondsen, moet tegen het einde van volgend jaar klaar zijn.

Hof Hoorneman Bankiers is een zelfstandige vermogensbeheerder met een volledige bankvergunning. Het bedrijf is opgericht in 1989 en gevestigd in Gouda. Hof Hoorneman heeft naast het hoofdkantoor vestigingen in onder meer 't Gooi en Maastricht.

Van Lanschot Kempen is naar eigen zeggen de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. De onderneming is bekend van merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi. Er werken ongeveer 1600 tot 1700 mensen.