'Kleine openingswinst AEX na zware verliesbeurt'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal dinsdag waarschijnlijk licht hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken wat op te veren na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers trekken zich op aan de instemming van het Amerikaanse parlement met de nieuwe miljardensteun voor de grootste economie ter wereld. Verder gaat de aandacht uit naar de ontwikkelingen rond de nieuwe variant van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk en het brexitoverleg.

In Washington hebben het Huis van Afgevaardigden en de Senaat ingestemd met het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven door de coronacrisis moet helpen. Het Amerikaanse Congres stemde tegelijkertijd ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Een dreigende 'shutdown' van de overheidsdiensten is daarmee voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde dat de virusmutatie die in Groot-Brittannië is aangetroffen, zich sneller verspreidt maar net zoals de andere bekende stammen van het virus kan worden ingetoomd. Volgens de WHO besmet iemand die de nieuwe variant oploopt gemiddeld 1,5 personen. Voor eerdere varianten in Groot-Brittannië was dat 1,1.

Maatregelen

De Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron zijn het volgens de BBC eens zijn geworden over maatregelen om de Franse grens weer te openen. Sinds de bekendmaking van de nieuwe virusvariant in het Verenigd Koninkrijk staat het vrachtverkeer rond de Kanaaltunnel stil. De overeengekomen maatregelen voor heropening van de grens zijn vanaf woensdag van kracht.

De Europese Commissie besloot maandagavond om het eerste coronavaccin toe te laten op de Europese markt. Het vaccin van het Duitse biotechnologiebedrijf en de Amerikaanse farmaceut Pfizer kreeg eerder op de dag de zegen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De eerste EU-landen willen zondag met inenten beginnen. Nederland begint op 8 januari met prikken. Volgens BioNTech-topman Ugur Sahin is het vaccin naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam tegen de nieuwe virusvariant.

Sif

Op het Damrak heeft funderingsspecialist Sif een opdracht gekregen van Van Oord voor zeventig stalen monopiles voor een windmolenproject voor de kust van Nederland. Er werden geen financiële details gemeld. Uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's Fastned liet weten zijn eerste Zwitserse laadstation te hebben geopend. Daarmee is het Nederlandse bedrijf nu in vijf Europese landen actief.

De euro was 1,2215 dollar waard, tegen 1,2222 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,6 procent tot 46,72 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 49,65 dollar per vat.