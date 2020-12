Commercieel directeur weg bij laadpalenmaker Alfen

ALMERE (AFN) - Commercieel directeur Richard Jongsma vertrekt medio volgend jaar bij laadpalenmaker Alfen. Na acht jaar van snelle groei voor het bedrijf wil Jongsma meer tijd met zijn gezin doorbrengen. De Almeerse onderneming is een zoektocht gestart naar de opvolger van Jongsma.

Alfen-topman Marco Roeleveld laat weten dat Jongsma zich altijd volledig heeft ingezet voor het bedrijf. "We hebben goed samengewerkt en we vinden het jammer dat hij vertrekt, maar we respecteren zijn beslissing."