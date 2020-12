Nikkei lager door zorgen over virusmutatie

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag opnieuw met verlies geëindigd. De bezorgdheid over de zeer besmettelijke virusvariant in het Verenigd Koninkrijk en de vrees dat de nieuwe lockdows en reisbeperkingen in veel Europese landen het economische herstel zullen remmen, zorgden voor een negatieve stemming op de beursvloeren. Daarnaast verwerkten de markten de instemming van het Amerikaanse parlement met het extra coronasteunpakket van 900 miljard dollar om de grootste economie ter wereld door de coronacrisis te loodsen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1 procent in de min op 26.436,39 punten. De oproep van de gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, aan de 14 miljoen inwoners van de Japanse hoofdstad om thuis te blijven tijdens de komende vakantieperiode rond de jaarwisseling zorgde voor koersverliezen bij de spoorwegbedrijven en luchtvaartmaatschappijen. East Japan Railway en luchtvaartconcern ANA Holdings daalden elk dik 2 procent.

Farmaceut Fujifilm Holdings zakte ruim 3 procent. Het Japanse ministerie van Medische Zorg verklaarde dat de onderzoeksresultaten naar de werkzaamheid van het griepmiddel Avigan van Fujifilm tegen Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus, niet overtuigend zijn gebleken. Oriental Land verloor bijna 3 procent. Volgens zakenkrant Nikkei heeft Mitsui Fudosan zijn belang in de uitbater van het Tokio Disney Resort teruggebracht.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens omlaag. In Shanghai noteerde de hoofdindex tussentijds 0,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent. In Sydney eindigde de All Ordinaries met een verlies van 1,1 procent en de Kospi in Seoul zakte 1,3 procent.