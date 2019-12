Rustige beursweek in verschiet door kerst

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenmarkten kabbelen richting het einde van het jaar. Met de feestdagen voor de deur valt de komende week niet veel spektakel te verwachten. De agenda is nagenoeg leeg en de meeste beurzen zijn in verband met Kerstmis maar een paar dagen geopend.

Zo zijn de belangrijkste aandelenmarkten in Europa op beide kerstdagen gesloten. Op Wall Street wordt op tweede kerstdag wel gehandeld. Daar klinkt dinsdag, voorafgaand aan kerstavond, na een halve handelsdag al de slotbel. Ook in Amsterdam, Parijs en Londen wordt de dag voor kerst maar een halve dag gehandeld. Frankfurt blijft die dag helemaal dicht.

In Japan staat wel een 'normale' handelsweek op het programma, al zullen daar zeker impulsen vanuit de Verenigde Staten en Europa gemist worden. Wel worden in Tokio cijfers over de industrie gemeld en worden de notulen van de recente beleidsvergadering van de centrale bank gepubliceerd.

KPN

Qua bedrijven weet onder meer telecomconcern KPN de aandacht op zich gericht. De ondernemingskamer doet maandag uitspraak over het behoud van XS4ALL. De ondernemingsraad van de internetprovider stapte naar de rechter om de opheffing van het merk door moederbedrijf KPN tegen te houden.

Verder blijft de overnamestrijd om het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat de gemoederen bezighouden. Saillant is dat techinvesteerder Prosus, de ene kemphaan, komende week de plek in de AEX van die andere kemphaan, Takeaway.com, overneemt.

China en de VS

Van veruit de meeste bedrijven valt voor de jaarwisseling geen nieuws meer te verwachten. En ook op het macro-economische vlak heeft de beursagenda komende week weinig te bieden. Wel komt het Centraal Bureau voor de Statistiek nog met cijfers over de groei van de economie in het derde kwartaal. Uit de VS volgen nog cijfers over de woningverkopen en de orders van duurzame goederen.

Verder zal de aandacht uit blijven gaan naar de verhouding tussen China en de VS. De economische grootmachten bereikten recent een gedeeltelijk handelsakkoord en beloofden over en weer handelstarieven terug te schroeven. De vraag die boven de markt blijft hangen is wanneer de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping hun handtekening onder de deal zetten. Het handelsoptimisme zorgde voor het weekend op Wall Street voor nieuwe records.