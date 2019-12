'Japans Kansai legt kernreactoren stil'

Gepubliceerd op | Views: 702 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse energieconcern Kansai Electric Power legt komende zomer naar verwachting twee kernreactoren stil. Het gaat om reactoren in de centrale van Takahama ten noorden van Osaka die naar verwachting niet aan de anti-terrorismevereisten van de overheid voldoen, zo schrijft de krant Mainichi.

Bij de betreffende reactoren 3 en 4 worden momenten beveiligingsmaatregelen gerealiseerd, maar de aanpassingen zullen niet op tijd zal zijn voltooid voor hun respectieve deadlines in augustus en oktober, aldus de krant. Het werk loopt ongeveer een jaar achter.

Kansai Electric is ook verwikkeld in een schandaal rond Takahama. Bedrijfsfunctionarissen accepteerden eerder bijna 320 miljoen yen (2,6 miljoen euro) in contanten en geschenken om de kerncentrale in de stad te herbergen. De kwestie kostte voorzitter Makoto Yagi al zijn baan. President van het bedrijf, Shigeki Iwane, zei dat hij van plan is om te vertrekken.

Het schandaal kan de herstart van rectoren 1 en 2, die momenteel in onderhoud zijn, vertragen. Daarmee dreigt ook een tekort aan capaciteit voor stroomleveringen.